Formula 1 a Monza Leclerc Non voglio alimentare aspettative

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 29 agosto 2024)(ITALPRESS) – “Nonche gli ultimi due podi cambino troppo le nostre. Siamo in un momento in cui fatichiamo ma abbiamo capito delle cose dopo Zandvoort. Magari lotteremo per il podio ma non so se lotteremo per la vittoria. Portiamo aggiornamenti che dovrebbero spingerci nella direzione giusta, una volta messo tutto insieme. Questo aggiornamento dovrebbe aiutarci a migliorare un aspetto preciso della macchina. In veritànon è la pista migliore per portare gli aggiornamenti, Baku e Singapore dovrebbero essere le piste giuste per un test, ma magari già qui vedremo se saremo nelle direzione giusta”. Lo ha affermato Charles(Ferrari) nella conferenza stampa di presentazione del GP d’Italia, in scena questo weekend a. “Hamilton? Non credo che Lewis abbia bisogno di consigli di qualsiasi tipo.