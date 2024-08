Formia Incidente stradale mortale per Luca Di Russo | disposto l’espianto degli organi e l’autopsia

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 29 agosto 2024)– Quando era tutto pronto per lo svolgimento dei funerali, la Procura della Repubblica di Roma hasul cadavere diDi, il 28enne dirimasto coinvolto domenica mattina in un paurosoverificatosi lungo la strada statale Appia all’altezza della casa Cantoniera e dell’ex ufficio postale in località L'articoloperDiTemporeale Quotidiano.