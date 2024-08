Finite le vacanze settembre è il mese del back to work La piattaforma di formazione GoodHabitz ha condiviso alcuni suggerimenti per mettere finalmente a frutto i tipici buoni propositi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 29 agosto 2024) Durante l’anno, il tipico momento in cui si è più animati dalla voglia di nuovi inizi, dal desiderio di dare una “svolta” alla propria vita, non è solo gennaio: anche, con la fine dellee il classico rientro a lavoro, rappresenta undi nuovidel rientro, di grandi progetti e nuove idee che in molti vivono come una vera e propria ripartenza.