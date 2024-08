F1 orari prove libere GP Italia 2024 | programma 30 agosto tv streaming guida TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ci siamo! Siamo ai nastri di partenza del fine settimana più atteso dell’anno. Da domani, infatti, scatterà il weekend del Gran Premio d’, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Il tracciato di Monza è pronto a regalarci tre giorni di emozioni indicibili con una stagione che sta diventando davvero elettrizzante. Si inizierà con il venerdì dedicato alle. I piloti scenderanno in pista alle ore 13.30 in occasione della prima sessione, quindi si tornerà in scena alle ore 17.00 per il secondo turno, che andrà a comporre le canoniche due ore di lavoro per team e piloti alla ricerca del migliore assetto sulla pista più veloce del mondo. Dopo la nettissima vittoria di Lando Norris a Zandvoort la classifica generale vede Max Verstappen ancora saldamente in vetta con 295 punti e ben 70 lunghezze di margine sul pilota inglese della McLaren.