F1 GP Italia Monza 2024 prove libere | canale orario diretta tv e streaming

(Di giovedì 29 agosto 2024) La F1 lascia l’Olanda dopo l’appuntamento di Zandvoort, pronta a vivere uno dei weekend di casa più attesi dell’anno: il Gran Premio d’. Il circuito diospita il sedicesimo round del calendario, la gara di casa della Ferrari. Mentre da Maranello si è pronti a portare un importante pacchetto di aggiornamenti, Red Bull e McLaren infiammano la lotta per il titolo costruttori. Piloti e team sono pronti a scendere in pista per la prima volta venerdì 30 agosto, con le prime due sessioni di. Le FP1 – che vedranno protagonista il giovane Kimi Antonelli con la Mercedes – sono attese tra le 13:30 e le 14:30. Successivamente, le monoposto torneranno in pista alle 17:00 per la seconda sessione di. Infine, la terza e ultima sessione è in programma sabato 31 agosto tra le 12:30 e le 13:30.