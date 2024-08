F1 Carlos Sainz | Siamo sempre 2-3 decimi dietro McLaren e Red Bull ma Monza è una pista favorevole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024)sarà uno degli osservati speciali nel weekend divalevole per il Gran Premio d’Italia 2024, sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo della Ferrari si è spesso esaltato nel Tempio della Velocità, come dimostra la splendida prestazione dell’anno scorso (pole position e terzo posto in gara davanti al compagno di squadra Charles Leclerc), anche se per giocarsi la vittoria domenica servirà una grande impresa.