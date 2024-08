Europa | Ft la prima pagina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) "L'indagine di Bruxelles sulla violazione delle regole digitali aumenta la pressione su Telegram" è l'apertura dell'edizione europea del FINANCIAL TIMES. Bruxelles sta indagando se Telegram abbia violato le regole digitali Ue non fornendo dai accurati degli utenti, mentre i funzionari spingono per sottoporre l'app di messaggistica sotto una supervisione più rigorosa. In taglio basso, "Il fondo Berkshire di Buffett si unisce al club da 1 trilione di dollari come unico membro esterno alle Big Tech.