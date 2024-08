Ecco la nuova Champions | City per Inter e Juve Real per Dea e Milan

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 29 agosto 2024) MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Il ManchesterperMadrid l’avversario comune di Atalanta e, per il Bologna la doppia trasferta a Lisbona con Benfica e Sporting. Con Gigi Buffon e Cristiano Ronaldo a dividersi i compiti a Montecarlo – il primo a estrarre le palline e il secondo a premere il pulsante degli accoppiamenti stabiliti dal software – ha preso vita laLeague 2024-25. Il format prevede una fase campionato a 36 squadre (per ognuna 4 gare in casa e 4 in trasferta) con classifica unica: prima giornata fra il 17 e il 19 settembre, ultimo turno il 29 gennaio. Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al 24° posto disputano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincitrici accedono agli ottavi di finale.