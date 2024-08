Durante il mese di settembre ci sono molti Festival interessanti sparsi per tutta Italia dalla letteratura al vino Dove sono e quando

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 29 agosto 2024) A rendere meno stressante ildi, ciper, ai quali è facile partecipare perché, per la maggior parte, organizzati nel weekend. Un modo per interrompere ancora, seppure solo per due giorni, la routine dei prossimi mesi. Gli appuntamentie i generii più diversi: da quelli musicali a quelli letterari, fino a quelli eno-gastronomici, siccomedi vendemmia. Vediamo quelli più rilevanti.