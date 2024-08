Due donne entrano nella casa di un’anziana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) In pieno giorno, sfondano la porta di una, ma l’impianto di allarme mette in fuga i malviventi. E’ successo ieri, intorno alle 15.15, lungo la centralissima via Rainerio, accanto al duomo. Ma non sarebbe un episodio isolato,stessa zona sono state prese di mira altre abitazioni, forse dalla stessa banda. Stando a quanto ricostruito dall’istituto di vigilanza Vigilar, sarebbero entrate in azione due, forse nomadi, che hanno tentato di svaligiare l’abitazione di. Approfittando della strada quasi deserta, hanno fracassato la vetrata della porta di ingresso. Probabile che abbiano individuato in precedenza la proprietaria e siano entrate in azione pensando che fosse fuori. La sirena del sistema di sicurezza le ha colte di sorpresa, per un soffio non sono state acciuffate da una pattuglia della Vigilar, giunta sul posto e seguita da una volante della polizia.