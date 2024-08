Droni e georadar per creare un Arno digitale partono rilievi e campionamenti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 29 agosto 2024) FIRENZE – Il fiumesotto la lente degli studiosi. L’università di Firenze si prepara aun gemelloin 3D del fiume, in particolare del tratto che attraversa il cuore storico di Firenze: da Ponte alle Grazie fino a Ponte alla Carraia, passando per Ponte Vecchio. Le attività di rilievo e campionamento, curate per l’Ateneo dal Dipartimento di ingegneria civile e ambientale (Dicea), partiranno ufficialmente il 29 agosto. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di due progetti a cui Unifi partecipa: Pnrr Changes, in cui il Dicea è coordinatore dello spoke dedicato alla protezione e conservazione dei beni culturali contro cambiamenti climatici e rischi naturali e antropici; Prin Pnrr Minosse, dedicato allo studio dell’inquinamento della plastica nei fiumi fino al mare.