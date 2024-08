Disinfestazione | ecco le zone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Questa notte dalle ore 3 fino alle ore 6, nel territorio comunale di Monteprandone sarà eseguito un intervento dicontro insetti, mediante nebulizzazione, con utilizzo di prodotti regolarmente registrati al Ministero della Sanità, su tutti i parchi, aree verdi, viali alberati, fossi, corsi d’acqua, e più in generale nei luoghi consentiti. A seguire, verrà effettuato il trattamento larvicida, mediante utilizzo di prodotto biologico, su tutte le caditoie e i ristagni di acqua presenti nei centri abitati. La popolazione è invitata, durante le operazioni, a non lasciare all’aperto cibi o altre sostanze commestibili, panni, indumenti, giocattoli, a lavare accuratamente frutta e verdura eventualmente coltivata in giardini ed orti posti nelle vicinanze delle aree interessate dalla