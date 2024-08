Dall’Inghilterra | Gilmour-Napoli affare saltato il Brighton blocca la cessione

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 29 agosto 2024) Express Sport rivela: iltrattienedopo l’infortunio di O’Riley.costretto a cercare alternative per il centrocampo. Ildeve rinunciare a Billy. Secondo Express Sport, la trattativa con ilè definitivamente tramontata. Il sito britannico Express Sport, riporta che i Seagulls hanno deciso di trattenere il centrocampista scozzese. La svolta è arrivata dopo l’infortunio di O’Riley, recente acquisto proprio per sostituire. Il tecnico del, Hurzeler, non vuole privarsi di una pedina importante in un reparto già in difficoltà numerica. Di conseguenza, il club inglese ha chiuso i colloqui con il. Questa decisione costringe il direttore sportivo azzurro, Manna, a cercare alternative per rinforzare il centrocampo di Conte.