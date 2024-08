Da quando sono incinta mio figlio mi rifiuta | cosa posso fare?

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 29 agosto 2024) Gentile dottoressa, abbiamo dato al nostro bimbo di tre anni la notizia dell’arrivo di un fratellinoero al quarto mese circa, anche perché essendo in gravidanza a rischio ho dovuto passare molto tempo a letto, non ho più potuto prenderlo in braccio négiochi fisici con lui, ed è cambiata moltissimo la routine familiare: prima lavoravo fuori di casa per 10-11 ore al giorno e da un certo momento lui ha cominciato a vedermi invece sempre in casa. Lui da subito ha reagito condividendo la gioia che noi gli abbiamo mostrato e ora mi chiede se il fratellino farà il bagno al mare con noi, spesso la sera chiede di accarezzarmi la pancia e salutare il fratellino prima di dormire. Ne parla con voce tenera e ridiamogli dico diattenzione a non schiacciarmi la pancia altrimenti facciamo una “frittata di fratellino”.