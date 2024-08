Cosa sappiamo sull’omicidio di Fabio Ravasio Chi è la mantide di Parabiago i complici l’auto e il patrimonio da incassare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’omicidio di, il 53enne travolto da un’auto pirata mentre tornava a casa da un giro in bicicletta, a Pirabago, è il frutto di un piano omicida ideato dalla compagna, Adilma Pereira, e portato avanti per tre mesi, con complotti eassoldati o convinti con la promessa di una ricompensa in denaro secondo l’ipotesi della procura di Busto Arsizio. Il movente, secondo gli inquirenti che ha raccolto anche lacune confessioni, è chiaro: la donna voleva accedere ai risparmi del marito, circa 3 milioni di euro. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’ampio puzzle della vicenda, mafino ad ora sulla morte di? L’OMICIDIO – L’omicidio è avvenuto lo scorso 9 agosto, attorno alle 19.50, in via Vela.era uno sportivo noto nella zona e quella sera era di rientro da un giro in bicicletta.