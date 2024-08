Corso in Yoga Educativo a scuola riconosciuto M I M Alta formazione professionale per insegnanti

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 29 agosto 2024) Lounisce antichi principi olistici e moderne scoperte pedagogiche per sostenere la crescita e l'apprendimento dei bambini e ragazzi. Ildal MIUR, si svolge in 9 città italiane e online da ottobre 2024. Include laboratori e stage nelle scuole, formando istruttori in tutta Italia. L'articoloinM.I.M.per