Come cambia il tabellone di Arnaldi con l’eliminazione di Hurkacz | occasione da sfruttare agli US Open

(Di giovedì 29 agosto 2024) Matteosi è qualificato per il terzo turno degli US2024 di tennis: l’azzurro, numero 30 del seeding, però, tra due giorni non incontrerà un’altra testa di serie, dato che è stato eliminato il numero 7 del, il polacco Hubert. Il prossimo ostacolo per l’azzurro sarà rappresentato infatti dall’australiano Jordan Thompson, giustiziere diin tre set, mentre il seeding suggerisce che al quarto turno l’avversario possa essere un altro australiano, la testa di serie numero 10 Alex de Minaur. Ai quarti di finale l’azzurro potrebbe ritrovarsi di fronte il numero 3 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre in semifinale potrebbe addirittura esserci un derby tutto italiano col il numero 1 ATP, Jannik Sinner. Nell’ultimo atto il vincente affronterebbe poi, con buona probabilità, il serbo Novak Djokovic.