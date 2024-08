Cina | tecnologia dell’erba ibrida migliora il mondo 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Kigali/Fuzhou, 29 ago – (Xinhua) – All’inizio di agosto in Ruanda il clima era piacevolmente caldo e asciutto e i giovani agricoltori della provincia meridionale stavano festeggiando un raccolto abbondante. Le loro mani non erano piene di mais o riso, ma di funghi, coltivati con l’aiuto di unatrasferita da un Paese lontano a questa “terra dalle mille colline” in Africa. Alla celebrazione si e’ unito il professor Lin Zhanxi. Fin dagli anni Ottanta, lo scienziato ottuagenario e’ a capo di un gruppo di ricerca sullaJuncao nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. Laconsente ai funghi di crescere su substrati a base di erba invece che su alberi abbattuti, una soluzione alla minaccia dell’industria dei funghi per le foreste. Il nome della pianta significa “fungo” e “erba” in cinese.