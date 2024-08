Ciclismo su pista Bernard Plebani si tingono di bronzo nell’inseguimento Prima medaglia italiana alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Arriva dalsuladell’Italiadi Parigi 2024! Si tinge diil tandem di Lorenzoe Davide(pilota)maschile sui 4000 metri della categoria B. Una prova straordinaria quella degli azzurri nel velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, che festeggiano così il primo metallo della spedizione tricolore e il numero 600 del Bel Paese in tutta la storia della manifestazione.sono stati terzi nelle qualificazioni e anche nella finale per ilhanno fatto vedere di essere nettamente più forti degli olandesi Vincent Ten Schure/Timo Fransen. Un ultimo atto dominato, rimanendo in testa dal primo all’ultimo giro e chiuso con il tempo totale di 4’04?613.