Castelpetroso bellissimo santuario che sembra un castello | qui è apparsa la Madonna

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ildiè un luogo speciale, situato nel cuore dell’Italia ed è uno dei luoghi di pellegrinaggio più frequentati in Italia. L’Italia è disseminata di santuari, monasteri e chiese. Quello di cui stiamo per parlarvi è unche si trova in Molise, davvero speciale, collocato in un piccolo borgo di poco meno L'articolocheun: qui èlaproviene da La Luce di Maria.