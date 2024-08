Caso Orlandi nel libro di Martella la ‘regia’ della Stasi e il sacrificio delle due ragazze

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nel volume in uscita 'Emanuela- Intrigo internazionale' la verità del giudice che per primo indagò: "Fu un'opera di distrazione di massa" Laha avuto "un ruolo di regia" importante "se non esclusivo" nella vicenda di Emanuela, la cittadina vaticana scomparsa nel nulla il 22 giugno 1983 a Roma. Ne è convinto