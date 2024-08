Caro scuola il racconto dei genitori | Spesa enorme aumento del 30-35% in appena 10 anni

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il-vita non risparmia le famiglie, che si trovano a dover affrontare un nuovo salasso con l'inizio dell'anno scolastico 2024/2025. Le stime preliminari indicano unsignificativo dei costi per libri e materiale scolastico, soprattutto per gli studenti delle scuole medie e superiori. L'articolo, ildei: “del 30-35% in10” .