Caro affitti studenti universitari a Milano il primato delle stanze singole più care Nasce il progetto ‘Prendi in casa’ La storia di una studentessa | Divido la casa con un’anziana

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 29 agosto 2024), la capitale economica d'Italia, si prepara ad accogliere circa 43 milafuorisede, ma per molti di loro la ricerca di un alloggio si sta rivelando un'impresa ardua. Con l'aumento dei prezzi degli immobili e la scarsità didisponibili, la situazione abitativa nella città è diventata insostenibile. Chi cerca una stanza non riesce a trovare nulla a meno di 600 euro, anche in periferia. L'articolo, ailpiùilin. Ladi una: “lacon” .