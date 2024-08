Cara mamma tuo figlio maggiore ti ha messo nel congelatore | i dettagli sul ritrovamento choc

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 29 agosto 2024) "È morta durante il Covid, non ricordo la data esatta, l'ho messa lì per non perdere i soldi", ha amsenza giri di parole Sandro Mallus aibinieri che poche ore prima avevano ritrovato il corpo della madre, Rosanna Pilloni, occultato in una pozzetto. "resta in casa