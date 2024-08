Calendario Atalanta Champions League 2024 2025 | date e orari di tutte le otto partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ilcompleto dell’per la prossima. Parte la nuova edizione della massima competizione europea per club con grandi novità: non esiste più infatti la fase a gironi, ma ci sarà un’unica classifica perle 36 squadre partecipanti. I ragazzi di Gian Piero Gasperini affronterannosquadre, due di ogni fascia per un totale di quattroin casa e quattro in trasferta. Di seguito ecco le avversarie e le, con una precisazione importante: ilverrà diramato dall’Uefa sabato 31 agosto, quindi lequi snon sono in ordine cronologico, ma semplicemente per fascia.