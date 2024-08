Calcio Napoli Conte | Lukaku è unico da oggi sono più contento

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il tecnico del, Antonio, ha parlato in conferenza stampa anche dell’acquisto dell’attaccante belga: “Verrà con noi per il match con il Parma”. “Ho visto che ora è ufficiale la firma di Romelu. Mi auguro di averlo presto in allenamento per farlo entrare in sintonia con il resto della squadra. Verrà con noi