C sinistra | Borghi Iv ' Renzi a Pesaro buona la prima'

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - “La serata didi ieri è certamente di rilievo per almeno due livelli di riflessione. Il primo potremmo definirlo di 'contesto', che pure nella società della comunicazione odierna ha un suo peso rilevante. L'appuntamento di ieri sera era stato preparato con un adeguato 'battage' ostile da Travaglio, preoccupato per una possibile intesa Schlein-in grado di costruire l'alternativa ad una Giorgia Meloni entrata nelle sue grazie". Lo scrive sui social il senatore Enrico, capogruppo al Senato di Italia Viva. "Giorni e giorni di paginate tutte tese a costruire il clima di una corrida, di un presunto e supposto odio profondo controe Italia Viva da parte del popolo Dem, di repulsione immediata. Peccato (per Travaglio) che i duemila dinon leggano evidentemente il Fatto quotidiano.