Borsa | Milano si rafforza +06%

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ladisicon i primi scambi che vedono la rincorsa di Tenaris (+4%) e Campari (+3,24%), quest'ultima trainata dai risultati di Pernod Ricard che ha soddisfatto le attese del mercato in un anno difficile per il settore. Il Ftse Mib sale dello 0,6% e in fondo al listino rimangono negativi solo pochi titoli, tra questi Italgas (-0,3%) e Prysmian (-0,22%). Cucinelli, che ha diffuso i conti del primo trimestre ieri achiusa, sale dello 0,11 per cento. Fuori dal listino principale Unieuro, in attesa dell'opas che partirà lunedì sale dello 0,69% a 11,64 euro (l'offerta prevede uno scambio a 9 euro più 0,1 azioni Fnac, che oggi a Parigi scambia a 29,75 euro).