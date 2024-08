Borsa | Milano chiude in forte rialzo +092%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Chiusura in nettoper Piazza Affari in una seduta positiva per i mercati azionari, rincuorati dalla crescita del Pil Usa nel secondo trimestre e dai segnali di frenata dell'inflazione nell'Eurozona. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,92%, a 34.192 punti.