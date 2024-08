Borsa | in Europa rimbalzano i tecnologici occhi alla Fed

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Prosegue in rialzo la seduta sulle Borse incon ichee i futures americani in rialzo. Londra guadagna lo 0,3%, Madrid lo 0,46%, Parigi lo 0,69%, Francoforte lo 0,68%, Milano lo 0,85 per cento "L'asticella era troppo alta per essere superata - commenta un analistiriferendosi ai risultati di Nvidia che a caldo hanno fatto scattare le vendite sul settoe - quindi i risultati non fanno deragliare i chipmaker o il mercato azionario in generale". Ora l'attenzione torna a concentrarsi sul panorama macro. I mercati monetari scommettono su circa un punto percentuale di tagli dei tassi entro la fine dell'anno da parte della Federal Reserve e che la Bce continui con la sua politica di allentamento. A Milano regina del listino è Tenaris (+3,08%) seguita da St (+2,59%) mentre nelle posizioni successive i titoli si alternano durante la seduta.