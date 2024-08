Borrell rimuovere le restrizioni alle armi date a Kiev

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) "Leall'uso delleall'Ucraina devono essere revocate, ci deve poter essere pieno utilizzo per colpire obiettivi militari in Russia in linea con le regole internazionali". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue, Josep, accogliendo il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a Bruxelles per il consiglio informale esteri.