Bonus facciate la rabbia di 40 famiglie | Senza lavori e senza soldi l’amministratore ha fatto sparire 200mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024)nella cassa comune e, anzi, con un debito a cinque zeri da restituire. Idi finanziamento servivano per il rifacimento della facciata del complesso condominiale. L’ex amministratore li ha però fattitutti: in parte li ha utilizzati per pagare le bollette e spese vari di altri suoi clienti, in parte se li sarebbe intascati, girandoli direttamente sul proprio conto corrente personale.