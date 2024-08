Bologna Fc Ferguson si racconta | Mancano due mesi al mio ritorno Non vedo l’ora di fare la Champions

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – Coming soon. Come si dice per i film più attesi. Da quattroile i suoi tifosi stanno aspettando la loro star. Lewisha un credito con il tempo come tutti quelli a cui viene strappato dalla mani un sogno. Il gran finalecon i rossoblù e la prima volta agli Europei con la sua Scozia si sono infranti in un contrasto di gioco in una notte di metà aprile.. Intervista a LewisLewis, partiamo dalla domanda più importante: come sta? “Sto bene. Sono trascorsi quattrodall’intervento, ho ricominciato ad allenarmi fuori sul campo. Ogni giorno che passa mi sento più forte. Fortunatamente non manca molto”. Quantifichiamo questo “non manca molto”. Ci sono speranze per il debutto in? “Per la prima gara? No, è impossibile. Spero di essere pronto in un paio di, a fine ottobre.