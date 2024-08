Bollette risparmiare 300 euro cambiando fornitore e offerta | ecco come

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 29 agosto 2024) Col passaggio al mercato libero ledi luce e gas sono cambiate. Se ancora è presto per giudicarne gli effetti, non è mai tardi per avere nuovi strumenti che permettono di avere un risparmio corposo nelle fatture che si ricevono. Oltre alla scelta del, tutto sta nel tipo di