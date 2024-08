Baresi commenta i SORTEGGI | Siamo molto curiosi di questo Milan Su FONSECA…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 29 agosto 2024)dopo idi Champions League. Ecco le DICHIARAZIONI a Sky Sportndo il girone delFrancovice-presidente onorario del club rossonero, ha parlato a Sky Sport dopo idi Champions League per analizzare le sfide del. PAROLE – «tuttidi come andrà. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Bisogna vedere come sarà e come