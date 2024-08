Banche 2024 anno da record per gli istituti di credito italiani con utili verso i 50 miliardi +195%

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Bilanciper leanche per i primi sei mesi del. Per i primi sei gruppi (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco Bpm, Bper, Monte dei Paschi e Credem) il primo semestre delfa segnare un'ondata di segnali positivi, centrando il risultato di 35di euro per i ricavi e di