Baby gang tenta rapina su un bus e ferisce al volto la vittima

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn gruppo di ragazzini hato unaai danni di una donna a bordo di un autobus, colpendo alla, per poi scappare danneggiando le porte centrali del veicolo. E’ accaduto ieri sera a Casoria, in via Principe di Piemonte, dove sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Il bus, della società Air Campania, era impegnato sulla tratta Napoli-Caivano. Da una prima ricostruzione pare un gruppo di ragazzini saliti a Napoli, una volta arrivati all’altezza di Casoria in via Principe di Piemonte, avrebbeto dire una passeggera colpendola alper poi scappare. La– una 39enne nata in Costa d’Avorio e residente a Cardito – è stata medicata nell’ospedale di Acerra per una lieve ferita lacero frontale al. Proseguono le indagini dei carabinieri.