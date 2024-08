Atletica Tamberi | Fuoco dentro per i Mondiali Giochi 2028? Vediamo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Gianmarco, nella conferenza stampa di presentazione del Golden Gala ‘Pietro Mennea’ a Roma, parla del suo recupero e delle sue aspettative per questa manifestazione: “Sto decisamente meglio dal punto di vista fisico. Non ho sentito più male, ho avuto le ultime due coliche il giorno dopo la gara di Parigi. Dal punto di vista mentale le giornate sono altalenanti. Non tutte le mattine mi sveglio col sorriso. Sicuramente meglio dopo la gara in Silesia”, esordisce Gimbo. Su LAinvece glissa e rimanda la sua decisione: “Partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles?. Queste Olimpiadi non sono andate come volevo, mi ero preparato una vita intera per la finale di Parigi. Ero certo che se avessi finito come sognavo avrei chiuso. In questo momento sento un qualcosa che mi spinge a mettermi in moto per idi Tokyo, ma dovrei capire tante cose.