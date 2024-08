Athletic Bilbao-Atletico Madrid sabato 31 agosto 2024 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Colchoneros attesi a San Mamès

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’si è messo in una situazione antipatica: nel turno infrasettimanale di mercoledì notte, al Wanda Metropolitano contro l’Espanyol, è rimasto a secco di gol. Solo uno 0-0 casalingo per iche, dopo aver sprecato l’impossibile nella prima mezz’ora di gioco, si sono arenati e non sono riusciti mai a bucare la porta dei InfoBetting: Scommesse Sportive e