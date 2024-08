Atalanta Gasperini perde un difensore

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il tecnico ha parlato oggi pomeriggio in conferenza stampa, presentata la sfida contro l'Inter Giornata di vigilia per l', che domani sarà ospite dell'Inter tra le mura di San Siro. Una partita che Gian Pieroha presentato così in conferenza stampa. Questo uno stralcio delle sue parole. Ha raggiunto quello che voleva, quindi va bene. A noi ha