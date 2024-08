Assegno unico figli tutto quello che c’è da sapere | dagli importi a chi può richiederlo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Come funziona l'e universale erogato dall'Inps per il supporto ai genitori Il ministero dell'Economia oggi ha bollato come "fantasiosa e senza alcun fondamento" l’ipotesi di tagli agli assegni per iin vista della prossima manovra", ipotizzati invece da alcuni articoli di stampa. Eccoche c'è dasull'