Assegno unico Bordignon Forum delle Associazioni Familiari | Risorse stanziate per le famiglie sono un investimento collettivo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Cogliamo con favore la nota della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella e del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che smentiscono l’orientamento al taglio agli assegni per il figlio nella Manovra di bilancio”. Lo ha dichiarato in una nota Adriano Bordi