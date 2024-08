Anticipazioni Uomini e Donne | ecco chi sono i nuovi tronisti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 agosto 2024) Finalmente la lunga pausa estiva è terminata e sta tornando uno dei programmi più amati dai telespettatori di Canale Cinque. Si tratta proprio di. Il dating show dovrebbe tornare sugli schermi il 9 settembre 2024 alle ore 14,45. Anche in questa edizione è confermata la presenza degli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino e come sempre condurrà il programma Maria De Filippi. Ma ora scopriamo insieme tutte le novità che ci aspettano grazie alledell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Alessio(ilcorrieredellacitta.com)ChiUno deidi questa edizione di2024-2025 è Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero. Michele ha 28 anni e vive a Castellamare di Stabia, lavora nel settore della Pubblica Amministrazione e vive con suo padre.