Annegato nel canale dolore per la morte del piccolo Tobi Gavin | fissato il funerale

(Di giovedì 29 agosto 2024) Spinetoli (Ascoli), 29 agosto 2024 – Occhi vispi, brillanti, pieni di luce, è il volto del, di soli 3 anni,nelirriguo, domenica sera, a San Pio X a Spinetoli. Un bambino bellissimo, dallo sguardo pieno di luce, come ce lo avevano descritto le persone di Pagliare, dove era stato visto in compagnia della sua mamma. Questa mattina nella casa degli zii, a Castel di Lama c’è solo tanta mestizia, per una tragedia di cui non si riesce a dare pace. La cugina lo descrive come un bambino, bello, dolce e amabile, molto vivace. Dopo l’autopsia che è stata disposta per mercoledì e che ha confermato che il bambino è morto per annegamento, questa mattina (29 agosto) il corpo dello sventurato è stato restituito alla famiglia.