Angelina Jolie incanta alla Mostra del cinema con chi è arrivata a Venezia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 agosto 2024), dove ha partecipatoconferenza stampa delladelper il film “Maria” di Pablo Larraín, in cui interpreta la leggendaria soprano Maria Cs. La, in abito nero, ha posato per i fotografi insieme ai membri del cast Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher e al regista cileno, prima di firmare autografi ai fan in attesa.