Angelina Jolie alla Mostra del cinema a Venezia giovani fan in attesa

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 29 agosto 2024)(ITALPRESS) –deldiè stato il giorno, tra gli altri, diche, in conferenza stampa, ha presentato il film in Concorso “Maria” di Pablo Larrain, biopic dedicatos. Al Lido tanti ifan indell’attrice. Per l’occasione sono arrivati con largo anticipo lungo il red carpet, sotto il sole, chi alle 11 chi subito dopo pranzo, sperando in un autografo o in una foto. vbo/mrv (fonte video: La Ragione) Unlimited News - Notizie dal mondo