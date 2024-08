Amiloidosi la malattia rara che ha colpito Oliviero Toscani | sintomi cause e possibili cure

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 29 agosto 2024) È notizia recente che il celebre fotografo e attivistasoffra di, unache può colpire più organi e per la quale è stato detto che non vi sia cura. Informazione rettificata dal Professor Michele Emdin, cardiologo di, e ribadita dal Professor Giovanni Paladini, esperto dida trent’anni. Lo abbiamo intervistato per fare chiarezza su questa patologia: ecco cosa abbiamo imparato