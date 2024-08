America’s Cup oggi Luna Rossa inizia Louis Vuitton Cup | orario e tv

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 29 agosto 2024) (Adnkronos) –in gara dagiovedì 29 agosto nel Round Robin dellaCup perre la strada verso laCup 2024 nel mare di Barcellona.la fase ‘a gironi’ della LV Cup: in acqua anche New Zealand, il team detentore dell’Cup, che gareggerà contro le altre barche senza conquistare punti.i kiwi se la vedono proprio con, che poi sarà impegnata anche contro Orient Express. Il Round-Robin vedrà le squadre affrontarsi per due volte in sfide dirette, prima di semifinali e finali. A differenza delle regate preliminari, al termine delle prime due fasi i punti conteranno maggiormente per le prime quattro squadre. I match per accedere alle semifinali, previste dal 14 al 19 settembre, sono quindi in programma dal 29 agosto all’1 settembre e dal 3 all’8 settembre.