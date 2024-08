Alla Fiera di Sant’Alessandro un viaggio tra innovazione e tradizione

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di giovedì 29 agosto 2024) Si scaldano i motori dell’attesa manifestazione organizzata da BergamoNuova, che porterà al polo fieristico tutto il meglio del settore primario. Dal 6 all’8 settembre, oltrericca parte espositiva, sono in programma incontri, convegni e tanti eventi collaterali per far vivere ai professionisti e alle famiglie la bellezza del mondo agricolo