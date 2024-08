Aiea Iran aumenta le sue scorte di uranio arricchito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Secondo l'Agenzia internazionale per il Nucleare,, l'sta ulteriormentendo le suedialtamente. L'hato le suedialtamentenegli ultimi mesi, continuando ad espandere il suo programma nucleare anche se nega di volere la bomba atomica, secondo un rapporto confidenziale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica () consultato dall'AFP. Le riserve di materialeal 60%, vicino al 90% necessario per sviluppare un'arma atomica, ammontavano a 164,7 kg il 17 agosto (rispetto ai 142,1 kg di maggio), ovvero sufficienti per produrre più di tre bombe nucleari secondo l'agenzia.